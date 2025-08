Jorge Santos quer tornar Ribeira Brava "exemplo no envelhecimento activo e saudável"

A candidatura do PSD às Eleições Autárquicas do próximo dia 12 de Outubro assume o envelhecimento activo e saudável como umas das suas prioridades. Neste campo,

“Queremos que a Ribeira Brava seja um exemplo também nesta área. Vamos colocar a nossa população sénior no centro da acção social e comunitária, com medidas práticas e bem planeadas. A idade pode, e deve ser um tempo de participação e bem-estar”, afirmou o cabeça-de-lista Jorge Santos, citado em comunicado de imprensa.

A criação do programa 'Idoso + Ativo/Saudável', o desenvolvimento de novos espaços intergeracionais e o aumento da comparticipação do Cartão do Idoso para 600 euros por utente são as medidas que o PSD propõe para esta área, mas Jorge Santos garante que "serão incluídas ainda mais medidas no manifesto eleitoral, actualmente em construção".

"O programa 'Idoso + Ativo/Saudável' visa reforçar a oferta de exercício físico e terapêutico em articulação com instituições locais", explica o candidatura 'laranja', salientando que uma das inovações previstas será o apoio domiciliário para pessoas com mobilidade reduzida, "permitindo que todos possam beneficiar da prática regular de actividade física e terapias de manutenção, independentemente das suas limitações".

“Vamos ao encontro de quem está mais isolado. A promoção da saúde não pode depender da capacidade de se deslocar. A saúde e o bem-estar têm de entrar pela porta dentro de quem mais precisa”, sublinha Jorge Santos.

Outro compromisso da candidatura é a criação de novos espaços intergeracionais. À semelhança dos centros de São João e São Paulo, estes espaços terão como objectivo "combater o isolamento, reforçar laços entre gerações e dinamizar atividades culturais, educativas e sociais para todas as idades".

“Estes espaços não são apenas centros de convívio: são centros de vida. Vamos investir neles porque acreditamos numa Ribeira Brava mais próxima, mais humana e onde ninguém fica esquecido, seja pela idade ou pela localização”, reforça o candidato.

Por fim e, no plano económico e social, Jorge Santos propõe o reforço do Cartão do Idoso, com "o aumento da comparticipação nas despesas com medicamentos, exames complementares e fraldas, para 500 euros por utente já no início do mandato", assumindo ainda o compromisso de "elevar esse apoio para 600 euros até ao final dos quatro anos, de forma faseada e responsável".

“O Cartão do Idoso será reforçado e simplificado, para que o apoio chegue mais depressa e a mais pessoas. Assumimos o compromisso de, até ao fim do mandato, elevar o apoio para 600 euros por utente, porque cuidar bem é também apoiar com justiça e dignidade”, promete Jorge Santos.

O PSD explica na mesma nota que estas propostas surgem "em resposta aos dados dos Censos de 2021", que revelam que na Ribeira Brava residem 2.840 pessoas com 65 ou mais anos. Destas, 594 vivem sozinhas, o que representa 12,6% dos agregados familiares, e 371 alojamentos são habitados exclusivamente por pessoas com mais de 65 anos. Em 2023, por cada 100 jovens, havia 176 idosos, e por cada três pessoas em idade ativa, já existia uma pessoa idosa.

"Estes números mostram um concelho envelhecido e é urgente agir. Mais do que cuidar, é preciso intervir para preservar a autonomia, prevenir o declínio inerente ao envelhecimento e garantir mais qualidade de vida com o passar dos anos", defende Jorge Santos.