Conheça os critérios para emissão de avisos de tempo quente na Madeira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera emitiu avisos meteorológicos que se aplicam à Madeira devido à persistência de temperaturas elevadas. As regiões montanhosas encontram-se sob aviso laranja e a costa sul sob aviso amarelo.

Mas o que significam exactamente estes avisos? Fomos perceber, junto do IPMA.

Desde logo é preciso perceber que o aviso de tempo quente tem três níveis: amarelo, laranja e vermelho. Além disso, cabe ao IPMA a emissão dos mesmos, sempre que se prevê ou se observam fenómenos meteorológicos adversos.

O aviso amarelo é considerado “uma situação de risco para determinadas actividades dependentes da situação meteorológica. Acompanhar a evolução das condições meteorológicas”.

No caso do laranja, refere-se a “situação meteorológica de risco moderado a elevado”.

Já no caso do vermelho, trata-se de uma “situação meteorológica de risco extremo”.

Além disso, os avisos são emitidos de acordo com parâmetros, que diferem em casa região do arquipélago. Há parâmetros distintos para a Costa Norte, Costa Sul, Regiões Montanhosas e Porto Santo.

No caso do tempo quente, os critérios são os seguintes:

Sempre que é emitido um alerta, é conveniente que esteja atento às recomendações da Protecção Civil, para que se mantenha em segurança.