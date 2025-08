Tempo quente mas com sol coberto pelas nuvens

A previsão meteorológica para este domingo, 3 de Agosto de 2025, na generalidade do arquipélago é marcado por "céu com períodos de muita nebulosidade, apresentando-se geralmente muito nublado na vertente norte e na ilha de Porto Santo", refere o IPMA.

Estará quente, uma vez que os termómetros poderão chegar à máxima de 26 graus, mas o coberto nebuloso irá ajudar a amenizar. Mas o vento "fraco a moderado (até 30 km/h) de norte", fará a compensação. É expectável que a partir do meio-dia o dia fique mais quente, res5tando saber com ou sem 'capacete'.



No Funchal, o céu estará "pouco nublado, aumentando temporariamente de nebulosidade entre o meio da manhã e o final da tarde", antecipa esta possibilidade. E vento soprará fraco (inferior a 15 km/h).



O mar estará convidativo a banhos, com a costa Norte a apresentar ondas de nordeste com 1,5 a 2 metros e a costa Sul com ondas inferiores a 1 metro. Não é preciso dizer que, dada a época do ano, a temperatura da água do mar estará convidativa, entre 23 e 24º Celsius.

Uma vez que a previsão é propício a um dia de praia ou a um passeio na serra, eis então que é preciso atenção aos raios ultravioleta. Estes estarão no nível 9 na Madeira e 8 no Porto Santo.

Ou seja, estará muito elevado, por isso, é preciso ter cuidado e tomar as habituais e necessárias medidas de prevenção, tais como "utilizar óculos de Sol com filtro UV, chapéu, t-shirt, guarda-sol, protector solar e evitar a exposição das crianças ao Sol", avisa o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.