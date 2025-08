IPMA prolonga aviso de tempo quente para as regiões montanhosas da Madeira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prolongou o aviso amarelo de tempo quente emitido, esta segunda-feira, para as regiões montanhosas da ilha da Madeira.

Assim, e de acordo com a última actualização do IPMA, o aviso passa a estar em vigor entre as 9 horas de amanhã, dia 5 de Agosto, e as 18 horas de quinta-feira, dia 7 de Agosto (inicialmente vigorava apenas até às 12 horas).