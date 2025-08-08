IPMA eleva para laranja aviso de tempo quente para as regiões montanhosas da Madeira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) eleva para laranja o aviso de tempo quente para as regiões montanhosas da Madeira. Em causa está a persistência de valores muito elevados da temperatura máxima.

O aviso está válido desde as 6 horas deste dia 8 de Agosto, hoje, estendendo-se até às 21 horas de domingo, 10 de Agosto.

Já a costa Sul está sob aviso amarelo a partir das 9 horas deste dia 8 de Agosto, hoje, vigorando até às 21 horas do dia 10 de Agosto, domingo.