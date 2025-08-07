JPP candidata advogada Helena Pedroso à Câmara da Maia

A advogada Helena Pedroso é a cabeça de lista do partido Juntos Pelo Povo (JPP) à Câmara da Maia, no distrito do Porto, defendendo hoje à Lusa ser necessário "haver alternância" dentro do executivo municipal.

"A motivação de candidatura, antes de mais, é um pouco porque a Maia tem estado sempre entregue às mesmas pessoas (...) tem que haver alternância para haver democracia", explicou Helena Pedroso, que entre 2017 e 2021 foi vereadora em regime de substituição, quando o JPP em coligação com o Partido Socialista conseguiu eleger no concelho.

O JPP, que começou como um movimento de cidadãos na Madeira e hoje tem representação na Assembleia da República, vai propor que na Maia seja feito um "escrutínio às contas para haver transparência".

Questões ambientais e habitação são alguns dos temas que vão ser explorados no programa eleitoral autárquico do partido, partilhou com a Lusa a candidata autárquica.

Para a Câmara da Maia estão já anunciadas as candidaturas de André Almeida (Chega), do ainda autarca de Valongo, José Manuel Ribeiro (PS), da bióloga Joana Machado CDU - coligação PCP-PEV), do atual presidente da autarquia, António Silva Tiago (coligação PSD/CDS-PP), do consultor técnico de automóveis e sinistros António Fonseca (IL), de Paula Neves (PAN) e Helena Pedroso (JPP).

O executivo da Câmara da Maia é composto por 11 vereadores, sendo liderado pela coligação "Maia em Primeiro", que junta PSD e CDS-PP, que elegeu em 2021 seis vereadores contra os cinco eleitos pelo PS.

As eleições autárquicas irão decorrer a 12 de outubro.