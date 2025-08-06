Previsto céu limpo para esta quinta-feira

O Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) prevê para esta quinta-feira, 7 de Agosto, que o céu esteja pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de mais nebulosidade na vertente norte da ilha da Madeira e na ilha do Porto Santo.

O vento soprará fraco a moderado (10 a 30 km/h) de leste/nordeste.

No Funchal o tempo não estará muito diferente, com o vento a soprar fraco (inferior a 15 km/h).

Tal como já noticiado esta semana pela DIÁRIO, o IPMA prolongou o aviso amarelo de tempo quente emitido para as regiões montanhosas da ilha da Madeira. Este vigora até às 18 horas de sexta-feira, dia 9 de Agosto.

Na ilha da Madeira a temperatura máxima pode atingir os 28ºC e no Porto Santo os 26ºC. Já a mínima os 22ºC e 21ºC, respectivamente.

Relativamente ao estado do mar, na costa norte as ondas serão de norte com 1 a 1,5 metros e na costa sul inferiores a 1 metro. A temperatura da água do mar rondará os 23/24.ºC