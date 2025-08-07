Zelensky pede cessar-fogo antes de reunião com Putin

O presidente ucraniano insistiu hoje que um cessar-fogo é o primeiro passo antes de uma possível reunião com o presidente russo que também contará com a presença de líderes dos Estados Unidos e da União Europeia.

"As prioridades são absolutamente claras. Primeiro, parar os assassinatos, e é a Rússia que deve aceitar o cessar-fogo. Segundo, um formato de líderes, para que a reunião possa levar a uma paz verdadeiramente duradoura", escreveu Zelensky nas redes sociais.

Zelensky deverá reunir-se hoje com os líderes da Alemanha, Itália e França para coordenar posições diante dos próximos eventos.

O terceiro passo na agenda proposta por Zelensky é delinear garantias de segurança de longo prazo para a Ucrânia com a Europa e os Estados Unidos.

O presidente ucraniano disse que conversou, na quarta-feira, por telefone com o presidente finlandês, Alexander Stubb, e o secretário-geral da NATO, Mark Rutte, isto após uma conversa com o presidente americano, Donald Trump, e vários líderes europeus.

Estas medidas diplomáticas seguem a reunião realizada na quarta-feira em Moscovo entre o presidente russo, Vladimir Putin, e o enviado da Casa Branca à Rússia, Steve Witkoff.

De acordo com Trump, a reunião abriu caminho para a promoção de paz entre Zelensky e Putin que pode ocorrer nos próximos dias.

Para forçar a Rússia a tomar medidas concretas para encerrar a guerra, Trump ordenou esta semana o aumento das tarifas sobre a Índia dos atuais 25% para 50%.

Esta medida tem como objetivo impedir que o país asiático compre grandes quantidades de petróleo russo, uma exportação que é a principal fonte de financiamento do Kremlin para o esforço de guerra.

A 29 de julho, Trump deu a Putin um prazo de 10 dias, que expira na sexta-feira, para tomar medidas em direção à paz.