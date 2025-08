Homem alega ter sido agredido de madrugada no Funchal

Um homem de 40 anos alega ter sido agredido por um desconhecido no Caminho do Poço Barral, na freguesia de São Martinho, no Funchal.

Os Bombeiros Sapadores do Funchal deslocaram-se ao local pelas 3h50, tendo prestado socorro à vítima que apresentava um hematoma na boca.

A vítima foi depois transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.