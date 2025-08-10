'AJEMed em forma' põe a solidariedade em movimento nos Jardins do Lido

O próximo sábado, dia 16 de Agosto, será um dia de muito exercício físico e animação, nos Jardins do Lido. A iniciativa 'AJEMed em Forma Solidária 2025' vai decorrer entre as 9h e as 13h30 e as inscrições já se encontram abertas.

Esta é uma iniciativa da Associação Juvenil de Medicina da Madeira, que tem um cariz solidário, uma vez que o valor de inscrição, que tem um custo de 4 euros, vai reverter para a Equipa Médica do Thirst Project Portugal, uma organização sem fins lucrativos que tem como objectivo combater a crise mundial da água.

Os interessados podem participar a partir dos 5 anos de idade, sendo que os menores de 14 anos devem estar acompanhados por um adulto. Uma das atracções do evento será o Workshop 'A interpretação dos rótulos dos produtos alimentares', "onde os participantes terão a oportunidade de identificar melhor os rótulos, sob a orientação de uma nutricionista. Esta é uma excelente oportunidade para aprender a fazer escolhas alimentares saudáveis, de forma prática e divertida", indica a organização.