Madeirense Leonardo Jardim regressa aos triunfos no Cruzeiro em casa do campeão

Leonardo Jardim, ao comando do Cruzeiro, regressou hoje às vitórias na Liga brasileira de futebol e saltou à condição para a liderança, após vencer no terreno do atual campeão Botafogo (2-0), na 18.ª jornada.

Depois de dois jogos sem vencer, e ainda um empate na Taça do Brasil, Jardim obteve um triunfo valioso no terreno de um teórico candidato ao título, com golos de Christian, aos 23 minutos, e Matheus Pereira, antigo extremo de Sporting e Desportivo de Chaves, aos 41.

Com esta vitória, o Cruzeiro passou a comandar provisoriamente o Brasileirão com 37 pontos, mais um que o Flamengo, segundo posicionado com menos dois jogos.

Ainda hoje, o Flamengo joga no terreno do Ceará, 11.º classificado.

Já Renato Paiva, no Fortaleza, obteve um valioso ponto na luta pela manutenção ao empatar no terreno do Corinthians (1-1), embora tenha ficado a poucos segundos da quarta vitória na prova.

Logo aos seis minutos, Breno Lopes colocou a equipa de Paiva na frente, resultado que se foi mantendo até aos descontos, com o peruano Carrillo, ex-Sporting e Benfica, a marcar o golo no empate já bem tarde, aos 90+4.

O Fortaleza continua em zona de descida, no 18.º e antepenúltimo posto com 15 pontos, enquanto o Corinthians é 10.º com 22.