Recomendações para assistir ao rali de forma mais segura

O Rali da Madeira foi para estrada, oficialmente, nesta quinta-feira e até sábado promete arrastar milhares de pessoas com o intuito de assistir às classificativas. Para que possa assistir a esta ‘prova rainha’ do automobilismo madeirense de forma mais segura, ficam algumas dicas recolhidas pelo DIÁRIO.

Cumpra com as indicações dos elementos de segurança

Esteja atento às indicações emanadas pela Polícia de Segurança Pública, pelos comissários de estrada e pelos bombeiros, por forma a assistir de forma segura ao rali. Não se coloque em locais cujo acesso está proibido, uma vez que se pode estar a colocar em risco, nomeadamente em caso de acidente. Em caso de dúvida, não atravesse a estrada aquando das provas e não estacione o carro comprometendo a passagem de outros veículos, como os de socorro.

Cuidado com crianças, animais e objectos na via

Além de garantir que se encontra num local seguro, assegure também que tanto as crianças como os animais estão protegidos. Não deixe que se aproximem demasiado da estrada, nem permita que atravessem a via. Além disso, o arremesso de objectos para a estrada pode fazer com que os mesmos sejam arremessados à passagem de um carro.

Proteja-se do sol

As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera não dão indicação da ocorrência de chuva nos próximos dias. As temperaturas devem manter-se altas, pelo que não se esqueça de aplicar protector solar e usar chapéu para proteger-se do sol. Mais uma vez, tenha atenção ao local onde se encontra, procurando locais seguro. Não corra riscos apenas com o intuito de se abrigar do sol

Atenção à ingestão de bebidas alcoólicas

Muitos apontam o rali como uma grande festa. A ingestão de bebidas alcoólicas é algo comum por estes dias, pelo que tenha isso em consideração: se conduzir, não beba. Não coloque em risco a sua vida e a daqueles que circulam pelos mesmos locais. Preferia água e bebidas sem teor alcoólico, uma vez que pode ter uma falsa sensação de saciedade, levando à ingestão de maiores quantidades de bebida do que a recomendada.

Churrasco e lixo na serra

Os churrascos apenas podem ser realizados nos locais destinados a esse efeito e o lixo deve ser depositado nos contentores. De recordar que as fogueiras e queimadas estão pribidas até 31 de Outubro. Confira sempre que apaga completamente os churrascos, pois estes podem ser causadores de incêndios quando não são geridos com a devida precaução. Também o lixo deve ser convenientemente guardado, pois além dos danos ambientais, podem servir como fonte de ignição de fogos ou como rastilho para a sua propagação.