'Madbrass5' em concerto esta quinta-feira no Reid's Palace

Nesta quinta-feira, 8 de Maio, pelas 21h30, a Orquestra Clássica da Madeira apresenta um concerto com o Quinteto de Metais Madbrass5, no Reid´s Palace A Belmond Hotel..

Para este concerto os músicos da secção dos metais da Orquestra Clássica da Madeira, Mário Pinto e Rui Vidal na trompete, Péter Víg na Trompa, Luís Rodrigues no Trombone e Fabien Filipe na Tuba, prepararam um programa especial de destacado valor artístico e musical com obras dos compositores Richard Rooble, Enrique Crespo, Michael Kamen, Scott Joplin e John Philip Sousa.

Este é um concerto que irá revelar a adaptabilidade da formação de quinteto de metais através da interpretação de obras originais e de arranjos para esta formação.

A Orquestra Clássica da Madeira com estes projetos de música de câmara promove, assim, a "possibilidade aos nossos músicos de se apresentarem ao público em formações pequenas e com uma exposição e maior envolvência pessoal enquanto músico de câmara", refere nota enviada.

"De realçar que a junção das marcas Orquestra Clássica da Madeira e Reid´s Palace A Belmond Hotel representa e contribui para o fortalecimento e a visibilidade de ambas, sendo que aquilo que nos une é o de oferecer experiências e um serviço de elevada qualidade. Trata-se de uma parceria com que a Orquestra Clássica da Madeira se sente verdadeiramente agradecida porque desta forma também consegue com elevação receber os seus convidados maestros e solistas", lê-se ainda.

os bilhetes têm o valor de 20 euros e estão à venda no local do concerto (bilheteira gerida exclusivamente pelo Reid´s Palace)

PROGRAMA

Richard Rooble [n 1943] – American Images

Tradicional – Frère Jacques

Traditional – Come Landlord Fill the Flowing Bowl

Enrique Crespo [1941-2020] – Valsa Peruana

Arr. Stephen Bulla [n 1953] - The Quintessential Gershwin

Michael Kamen [1948-2003] – Brass Quintet

Scott Joplin [1868 - 1917] - The Entertainer

Arr. Lew Pollack [1895 - 1946] – That´s A Plenty

John Philip Sousa [1854-1932] – The Washington Post

MÚSICOS

Mário Pinto e Rui Vidal - Trompete

Péter Víg - Trompa

Luís Rodrigues - Trombone

Fabien Filipe - Tuba