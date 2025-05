Orquestra Clássica da Madeira esgota concerto da Festa da Flor

O Centro de Congressos da Madeira esgotou este sábado, 3 de Maio, para o concerto da Orquestra Clássica da Madeira integrado na programação da Festa da Flor. Sob a direcção do maestro Gianluca Marcianò, o espectáculo contou com a presença da soprano italiana Carmen Giannattasio.

Foto ANSA

Norberto Gomes, director artístico da Orquestra Clássica da Madeira, revela que a actuação teve início com uma abertura de Rossini, interpretada com "energia e ímpeto", seguida pela entrada da voz de Giannattasio, cuja "riqueza vocal" e "expressivas e brilhantes nuances" deliciaram o público presente.

O concerto decorreu num "ambiente festivo e de reconhecimento", tendo sido marcado por várias ovações do público, que foi ainda brindado com dois temas extra no final da noite destaca Norberto Gomes, acrescentando que o evento representou “uma derradeira homenagem à humanidade”, reforçando a missão da orquestra de se apresentar “com sentido de pertença e com uma forte ligação e respeito pela música”.

Foto ANSA

O concerto contou ainda com a presença de um numeroso grupo de jovens, muitos dos quais alunos do Conservatório – Escola das Artes da Madeira. Para a organização, a adesão reflecte “uma clara mensagem de que a música é um elemento importante na vida e no futuro dos jovens”.

Foto ANSA

O espectáculo inserido nas comemorações da Festa da Flor foi ainda marcado por uma colaboração com a Bordal – Bordados da Madeira, que decorou o local do evento com toalhas temáticas alusivas à flor. A parceria, segundo a organização, expressa “o desejo de dar ao público o belo através da arte”.