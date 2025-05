Pianista descendente de madeirenses protagoniza concerto no Conservatório

A pianista Bárbara Abreu, de 90 anos, descendente de madeirenses, vai protagonizar, amanhã, pelas 19 horas, um concerto no salão nobre no Conservatório - Escola das Artes da Madeira.

Actualmente a viver no Havai, esta é a primeira vez que a artista visita a Madeira. Neste concerto, além de um grupo proveniente do Havai, que se encontra de visita à Madeira no âmbito da Festa da Flor, vão também participar alunos do conservatório do Curso Livre, que compõem o grupo 'Si que Brade' e alunos do Curso Especializado de Cordofones Madeirenses, através do Ensamble de Cordofones do Conservatório, onde também se juntarão elementos do grupo Machetes de Machim e Orquestra de Ponteado da Associação Musical e Cultural Xarabanda.

A pianista faz parte de comitiva de duas dezenas de pessoas , decrescentes de madeirenses que na sua grande maioria estão de visita à Região pela primeira vez.

O concerto é aberto ao público e tem uma organização conjunta com a Associação Xarabanda e o Centro de Estudos e Desenvolvimento, Educação, Cultura e Social e conta com apoio Conservatório - Escola das Artes da Madeira.

Bárbara Abreu é filha de mãe natural da freguesia de Boaventura e o pai era natural da freguesia do Porto da Cruz.