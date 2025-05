Santo António e Curral das Freiras celebra o Dia Mundial da Língua Portuguesa

A Escola Básica com Pré-escolar de Santo António e Curral das Freiras celebrou o Dia Mundial da Língua Portuguesa, assinalado a 5 de Maio, com uma homenagem a Luís de Camões, esta quarta-feira 7 de Maio. O evento, organizado pelo Grupo de Português do 3.º ciclo em parceria com o Clube Europeu, celebra também os 500 anos do nascimento do poeta.

As actividades incluíram uma demonstração de capoeira, a inauguração de uma exposição com esculturas de homenagem a Camões, cedidas pelos artistas Rodrigo Costa e Fabian Contreras, e uma mostra de produtos artesanais de associações da diáspora portuguesa e de comunidades estrangeiras residentes na Madeira.

Destaca-se ainda a exposição 'Faces de Camões', com trabalhos de alunos do 3.º ciclo, e a apresentação do livro 'Viagens', que reúne trabalhos de alunos desafiados a construir textos poéticos com a temática da viagem, com os quais concorreram ao concurso CriaPoesia.

O evento culmina esta tarde com a tertúlia 'Faces de Camões'. Durante o dia, teve lugar diversos momentos de leitura de textos de Camões e de outros poetas portugueses, assim como de textos de alunos. Também houve momentos musicais e teatrais.

A iniciativa decorre paralelamente à Semana da Europa, promovida pelo Clube Europeu da escola, que este ano tem como tema 'Diversidade e Inclusão'.