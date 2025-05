Portugal, Brasil e Cabo Verde celebram Língua Portuguesa com música, cinema e debate em Boston

Os Consulados-Gerais de Portugal, Brasil e Cabo Verde em Boston, nos Estados Unidos, juntaram-se para celebrar, quinta-feira, o Dia Mundial da Língua Portuguesa, num evento que inclui um debate, uma curta-metragem e uma atuação musical.

A informação foi avançada à Lusa pelo cônsul-geral de Portugal em Boston, Tiago Araújo, que indicou que o evento comemorativo da efeméride, que se assinala hoje, resulta ainda de uma colaboração com o Programa de Português da Universidade de Harvard.

O evento, que decorrerá na própria Universidade de Harvard, começará com um debate sobre "Geopolítica da Língua Portuguesa", com o professor de Linguística Gilvan Müller de Oliveira, da Universidade Federal de Santa Catarina, no Brasil, e com o português João Neves, diretor executivo do Instituto Internacional da Língua Portuguesa (IILP).

Ao debate segue-se a exibição do documentário "A Calçada Portuguesa conhece-te" e, por fim, uma apresentação musical de fado acompanhado a harpa pela artista e cientista portuguesa Mariana Arroja e pelo músico italiano Adriano Sangineto.

"Juntem-se a nós para celebrar uma língua partilhada por muitos milhões de pessoas em todo o mundo e com grande expressão na área de Boston", instou Tiago Araújo.

O evento conta com o apoio do Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, I.P.

Celebra-se hoje o Dia Mundial da Língua Portuguesa, data oficialmente instituída em 2009 pela Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) e proclamada em 2019 pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).

"O português continua a ser hoje uma das principais línguas de comunicação internacional e uma língua com forte projeção geográfica, destinada a crescer", indicou a Unesco.

Os Estados Unidos são um dos países onde o ensino de português mais tem crescido, com mais de 20 mil alunos no ensino básico e secundário, e mais de dois mil estudantes no ensino superior, apoiados por mais de quatro centenas de professores, segundo dados oficiais, que apontam para um crescimento de 100% nos últimos 10 anos.

A importância dada pelo sistema educativo à língua portuguesa concretiza-se na sua acreditação como idioma de acesso ao ensino superior, através do exame 'National Examinations in World Languages' (NEWL).