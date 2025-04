Marítimo celebra o Dia da Mãe com recolha de donativos

O jogo com o Feirense, no próximo domingo, 4 de Maio, pelas 15h30, data em que se celebra o dia da Mãe, terá um carácter solidário, numa iniciativa da Fundação Marítimo Centenário em colaboração com o Centro da Mãe.

Neste contexto, a iniciativa pretende recolher alimentos e produtos essenciais para bebés, com especial destaque para fraldas, leite infantil, papas, compotas de fruta, biberões e babetes, sendo que todos os produtos recolhidos revertem a favor do Centro da Mãe. O ponto de recolha estará situado no Coreto, junto à loja do Marítimo no estádio.

Entretanto, o Marítimo colocou já à venda os bilhetes para o jogo, com preços para sócios entre os 2 euros (sócio criança, sócio jovem para todas as bancadas e para as bancadas Topo), 4 euros (bancada Lateral) e 6 euros (Central), sendo que para o público em geral os bilhetes custam 5 euros (Bancadas Topo), 10 euros (Lateral) e 15 euros (Central).

Os sócios com lugar anual têm ingresso gratuito no estádio.