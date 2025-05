A Junta de Freguesia de Santo António, em colaboração com o Centro de Saúde local, organiza, entre os dias 5 e 9 de maio, a terceira edição da Semana da Saúde. A iniciativa, conforme nota à imprensa, decorre das 9h30 às 17h00, nas instalações da Junta de Freguesia, garantindo dias preenchidos com atividades dedicadas à promoção da saúde e bem-estar da população.

Durante este período, explica aquela autarquia, médicos, enfermeiros, nutricionistas, psicólogos e profissionais da área da atividade física estarão disponíveis para realizar rastreios gratuitos, orientar sessões informativas e dinamizar ações de sensibilização dirigidas à comunidade local. A programação inclui palestras, atividades lúdicas e momentos de esclarecimento sobre diversas temáticas de saúde.

Entre os temas abordados nas sessões, destacam-se a saúde mental, a prevenção do cancro, as doenças cardiovasculares e a saúde infantojuvenil. As palestras contam com a participação da psicóloga Silvana Freitas, do médico e ex-Secretário Regional da Saúde Pedro Ramos, das nutricionistas Diana Silva e Mónica Campos e da enfermeira Dulce Silva.

Ao longo da semana, serão também realizados rastreios cardiovasculares, com medição da tensão arterial e dos níveis de glicemia, alertando a população para os riscos associados à hipertensão e à diabetes. Estas ações visam incentivar hábitos de vida mais saudáveis e conscientes.

A iniciativa contará ainda com diversas atividades nos stands instalados à entrada da Junta de Freguesia, com destaque para a "Hora do Conto", promovida pelo Arquivo Regional da Madeira, aulas de atividade física orientadas pelas professoras Sónia Barreto e Micaela Neto, e o momento “Alimentação Saudável”, dinamizado pelo projeto “A Biqueira”.

Segundo a Junta de Freguesia, a Semana da Saúde é uma oportunidade de aprendizagem recíproca entre profissionais e cidadãos, promovendo a literacia em saúde e contribuindo para uma comunidade mais informada e ativa.

O presidente da Junta de Freguesia, Ilídio Castro, sublinha a importância das parcerias institucionais na concretização da iniciativa, nomeadamente com a Secretaria Regional da Saúde, o SESARAM, o IA Saúde, a Direção Regional de Saúde, a Casa de Saúde São João de Deus, Associação Presença Feminina, o Pingo Doce, a Sonae e a GESBA.

“É fundamental dedicar mais tempo e atenção à saúde, independentemente da idade ou condição física”, reforça Ilídio Castro, apelando à participação de todos os fregueses nas atividades e rastreios disponibilizados ao longo da semana.