Cinco dias a promover a saúde e hábitos saudáveis em Santo António

Entre hoje e a próxima sexta-feira, o pátio da Junta de Freguesia de Santo António recebe a III Semana da Saúde, uma iniciativa que junta várias entidades e promove um conjunto de actividades e sessões informativas para toda a população local.

Em cada um dos cinco dias foi definido um público alvo específico, de modo a chegar a todas as pessoas, da criança ao adulto, passando pelo adolescente.

Isso mesmo deu conta Diana Silva, do Centro de Saúde de Santo António.

O objectivo principal passa por "promover a saúde e prevenir a doença, trabalhando um conjunto de temáticas que são importantes para a população", apontou a nutricionista.

Hoje, o foco foi colocado no adolescente e, em parceria com algumas escolas da freguesia, têm sido desenvolvidas várias acções de sensibilização.

Para amanhã, as actividades foram pensadas para as crianças, com alguns jogos e a hora do conto, tendo sempre as temáticas da saúde como pano de fundo.

Na quarta-feira, o dia será dedicado aos rastreio a, nomeadamente os de base populacional que já estão implementados na Região.

Envolvem-se nesta iniciativa, além do Centro de Saúde de Santo António, o Serviço Regional de Protecção Civil, o Instituto de Administração da Saúde (IASAÚDE), a UCAD, o Centro de Rastreios da Região, a Associação Presença Feminina, a Casa de Saúde São João de Deus ou o Abrigo Nossa Senhora de Fátima, entre outros.

As acções de sensibilização e as actividades acontecem entre as 9h30 e as 12h40 e das 14h30 até às 17 horas.

Diana Silva salienta a boa aceitação da população a esta iniciativa, notando que, a cada edição, a adesão tem sido crescente.