Já foi resgatada a turista que caiu na vereda do Curral das Freiras

A turista de 62 anos que caiu esta tarde na Vereda do Pico Grande, no Curral das Freiras, acabou de ser resgatada pelo helicóptero do Serviço Regional de Protecção Civil, nomeadamente pelos recuperadores-salvadores e operador de guincho.

A mulher será transportada para as instalações do Serviço Regional de Protecção Civil onde é aguardada por uma ambulância dos Bombeiros Voluntários Madeirenses que vai transportá-la para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Tal como o DIÁRIO noticiou, a vítima foi estabilizada em terra pela equipa de resgate em montanha dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, que esteve no local com 13 elementos, acompanhada por um polícia florestal.

A mulher estava a cerca de duas horas da estrada principal, num percurso não classificado.

Este é o terceiro resgate feito pelo helicóptero do Serviço Regional de Protecção Civil no espaço de dois dias.