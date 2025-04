Agentes de viagens agradados com realização das jornadas atlânticas de turismo no Porto Santo

Os agentes de viagens no Porto Santo vêm com bons olhos a realização das jornadas atlânticas de turismo, que se vão realizar esta terça e quarta-feira, no Porto Santo.

Para Jordão Alves, da agência de viagens 'Dunas', estes encontros são importantes “porque há sempre debates e por conseguinte há trocas de ideias, logo é muito importante para o turismo”.

“Estas iniciativas podem proporcionar situações novas, porque inovar é fundamental para o turismo, e tudo para darmos sempre o melhor para os clientes e por conseguinte para turismo”, acrescentou o agente de viagens.

Para Sofia Santos da agência de viagens 'Lazer-mar', estas jornadas “fazem de certa forma a ligação entre os arquipélagos do Atlântico. Os participantes dos Açores, Madeira e Cabo Verde, tentarão através dos diálogos criar uma rede de cooperação”.

"Este tipo de encontro vai poder debater temas como a sazonalidade, animação turística e também a comunicação dos destinos", disse.

"Vamos criar soluções conjuntas nestas jornadas e dar a oportunidade para todos afirmarem que as nossas ilhas têm valor expressivo no turismo internacional”, rematou Sofia Santos.