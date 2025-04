Saúde Pulmonar assinalada em Maio

O Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro apresenta na sexta-feira, 2 de Maio, a Campanha de Prevenção para a Saúde Pulmonar, iniciativa que decorrerá pelas 11h00, no Anexo do Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro, sito à Rua Elias Garcia, Ed. Elias Garcia I, Bloco V, 1.º B. A campanha terá como mote: Respira Saúde!

Assim, "no mês de Maio assinala-se o mês de sensibilização contra o cancro do pulmão", recorda. "O tabaco é a principal causa de morte evitável em Portugal, sendo responsável por cerca de 11.800 mortes por ano e está associado ao desenvolvimento de cancro do pulmão. O consumo regular de tabaco pode levar a uma série de problemas de saúde como o cancro do pulmão, boca, laringe, esófago, estomago, mas também à doença pulmonar obstrutiva crónica, enfartes agudos do miocárdio, acidentes vasculares cerebrais, impotência sexual ou infertilidade. É também fator de risco para doenças mentais como a depressão, ansiedade ou esquizofrenia", alerta.

"É neste contexto que o NRM da Liga Portuguesa Contra o Cancro lança a Campanha 'Respira Saúde!', com o objetivo de informar, prevenir e promover a saúde respiratória em toda a população. Respirar bem é viver melhor. A nossa saúde pulmonar está diretamente ligada aos nossos hábitos e ao ambiente em que vivemos. Por isso, a Campanha 'Respira Saúde!' reforça a importância da prevenção ativa, do diagnóstico precoce e da mudança de comportamentos, numa altura simbólica em que o branco representa a esperança, o ar puro e o compromisso com a vida", explica o contexto.

Ao longo de todo o mês de Maio, "a Liga desenvolverá acções em escolas, unidades de saúde e espaços públicos, promovendo o diálogo, a informação e a solidariedade com os doentes e as suas famílias", explica resumidamente o que será feito.