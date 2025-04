Magic Skin Clinic alarga cuidados à saúde mental com novo serviço de Psicologia Clínica

A Magic Skin Clinic acaba de dar mais um passo na promoção do seu bem-estar com a introdução de um novo serviço. A partir de agora, já pode tratar da sua saúde mental no mesmo espaço onde cuida da sua pele. A mais recente novidade está na área da Psicologia Clínica com a Dra. Sara Sousa, disponível para consultas todas as quartas-feiras.

Este novo serviço inclui avaliação psicológica completa, com entrevistas e testes que permitem uma análise aprofundada do funcionamento psicológico de cada paciente. A Dra. Sara Sousa assegura ainda um acompanhamento personalizado através de intervenção e terapia, adaptada às necessidades de cada pessoa. Outra grande vantagem está no facto de a consulta ser reforçada por uma colaboração interdisciplinar, com trabalho conjunto com outros profissionais da clínica.

A Dra. Sara Sousa junta-se, assim, à equipa da Magic Skin Clinic para que cuide de si tanto por dentro quanto por fora. Mas há mais um motivo para não adiar esse cuidado: as consultas de Psicologia Clínica têm 25% de desconto para utentes da Medicare. Marque já a sua consulta e dê o primeiro passo para se sentir melhor.

Magic Skin Clinic

Rua João Tavira 59, 2.º andar,

900-075 Funchal

Para mais informações:

Contacto: 919 999 419

Instagram: @magicskin_clinic

Facebook: https//m.facebook.com

Site: https://www.magicskin.clinic