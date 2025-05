'Maio Branco' desafia toda a população da Madeira a cuidar da saúde pulmonar

Em Portugal, surgem cerca de 5.500 novos casos de cancro da traqueia, brônquios e pulmão por ano, sendo que o tabaco é a principal causa de morte evitável. Mais de 11 mil mortes por ano devem-se ao tabaco, lamentou o presidente da delegação regional da Liga Portuguesa Contra o Cancro, que hoje apresentou mais uma edição da campanha 'Maio Branco'.

O médico Pedro Pereira Martins, e também membro da delegação regional, chamou a atenção para um "problema de saúde oncológico muito grave" e assumiu que muitos dos "diagnósticos de cancro do pulmão são feitos já num estadio avançado", o que reduz as probabilidades para os doentes. No particular da Região, há uma prevalência da doença no sexo masculino e nos concelhos de Machico e do Porto Santo, o que importa analisar por forma a melhor direcionar campanhas e rastreios.

Já a médica Nivalda Pereira, que está ligada à consulta de cessação tabágica, sublinhou que "há tratamento para a dependência do tabaco". Abordou o facto que o País continuar sem implementar a Lei do Tabaco e pediu medidas mais restritivas para a indústria do tabaco, que, no seu entender, usa de cada vez mais artifícios para convencer os consumidores. No ano passado, no serviço público, mais de 7 mil utentes procuraram deixar de fumar. No final, 30% são bem sucedidos, uma média ligeiramente superior à nacional.

Linha Pulmão presta apoio específico

A saber, a Linha Pulmão, através do número 808 259 259 – disponível de segunda a sexta-feira, entre as 9h00 e as 18h00, visa prestar um serviço de referência no apoio à pessoa com cancro do pulmão e seus familiares ou amigos. A Linha Pulmão é uma linha de apoio dirigida à pessoa com cancro do pulmão da Liga Portuguesa contra o Cancro (LPCC).