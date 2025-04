Grupo de Teatro Sem Filtros sobe ao palco com 'Elas chegaram...'

Hoje e amanhã, 23 e 24 de Abril, estará em cena no palco do Centro Cultural e de Investigação do Funchal (CCIF, antigo matadouro), a peça de teatro 'Elas chegaram…' pelo 'Sem Filtros', o Grupo de Teatro da Casa de Saúde Câmara Pestana, que tem "uma duração aproximada de 90 minutos, comemorativa do centenário da chegada das Irmãs Hospitaleiras à Madeira".

De acordo com a promoção, "o texto baseado em documentos históricos, consiste numa narrativa, que descreve a origem da Congregação das Irmãs Hospitaleiras, em Espanha, em 1881, como resposta a uma necessidade social da época: prestar cuidados às mulheres com doença mental e a vinda para a Madeira em 1925, também como resposta ao desafio de cuidar das mulheres internadas no Manicómio", recorda.

Assim, continua, "Vasco Gonçalves Marques, presidente da Junta, após longas conversações com os Procuradores, alguns apoiantes, outros contra, não hesita em convidar as Irmãs Hospitaleiras para que viessem para a Ilha, assumir a direção do então Manicómio Câmara Pestana… e em 1925 elas chegaram…".

A história desenvolve-se: "No meio do caos que encontraram, algo profundo acontece: assim que viram entrar as Irmãs, as doentes dirigiram-se a elas para abraçá-las, ao que as Irmãs corresponderam, perante o olhar impressionado das entidades que as acompanhavam. Aqui fica selado para sempre o compromisso da hospitalidade! Um abraço libertador, que perdura ao longo de 100 anos!"

DE frisar que a actuação de hoje, que é a estreia, apenas é dirigida a convidados. E amanhã, 24 de Abril, pelas 19h30, "está aberta ao público em geral. A entrada é gratuita, mas obriga a bilhete, que deverá ser levantado no Centro Cultural e de Investigação do Funchal, onde decorrerá a peça", adverte.