Chuva atingiu níveis de 'aviso laranja' no Areeiro

A chuva registada ao final da madrugada e início da manhã de hoje atingiu (até às 08:00) níveis de aviso laranja no Chão do Areeiro (22,0 mm/1h e 44,6 mm/6h).

Nesta estação localizada na cota dos 1500 metros de altura, registou ainda extremos muito significativos em períodos curtos, nomeadamente 9,3 mm/10 min. e 14,1 mm/30 min., este último já condizente com ‘alerta’ amarelo.

Para intervalos de tempo mais espaçados dos critérios de aviso meteorológico, atingiu quantidade de aviso amarelo em apenas 2 horas (39,5 mm) e de aviso laranja em 3 horas (42,3 mm).

Chuva que também correspondeu ao aviso amarelo em vigor – para a costa Sul e regiões montanhosas da ilha da Madeira – no Pico do Areeiro e Pico Alto (13,0 mm/1h), na Ponta do Sol/Lugar de Baixo (10,6 mm/1h), e nos Prazeres (10,1 mm/1h).

Todas as estações activas da rede do IPMA na ilha da Madeira (15) e ilha do Porto Santo (1) registaram precipitação.