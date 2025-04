Chuva e mar agitado colocam Madeira sob aviso amarelo

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu um aviso amarelo para o Arquipélago da Madeira devido à chuva e à forte agitação marítima prevista entre quarta e quinta-feira, dias 30 de Abril e 1 de Maio.

O aviso para agitação marítima abrange a Costa Norte e o Porto Santo e está em vigor entre as 9 horas de quarta-feira e as 12 horas de quinta-feira, devido às ondas que podem atingir os 4,5 metros.

Para a Costa Sul da Madeira foi emitido um aviso amarelo para a chuva, entre as 15 horas de quarta-feira e as 6 horas do dia seguinte.