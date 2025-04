IPMA emite aviso laranja para a agitação marítima a partir de hoje à noite

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) elevou para laranja o aviso que vigorava para a agitação marítima na costa Norte da Madeira a partir das 21 horas desta quarta-feira até às 6 horas da manhã do 1.º de Maio. São esperadas ondas de Noroeste com 5 a 6 metros, podendo atingir 11 metros de altura máxima.

Entretanto, a partir das 15 horas desta quarta-feira e até às 21 horas, o aviso é amarelo para a agitação marítima, com previsão de ondas de Noroeste com 4 a 5 metros. O mesmo aviso vigorará amanhã, entre as 6 horas da manhã e as 21 horas.

Na costa Sul, o mar deverá apresentar condições adversas, condizentes com aviso amarelo, entre as 18 horas de hoje e as 21 horas de amanhã. Refere o IPMA que na parte Oeste da ilha da Madeira são esperadas ondas de Oeste com 4 a 5 metros.

No Porto Santo a agitação marítima faz-se sentir já desde as 12 horas de hoje e prolonga-se até às 21 horas de amanhã, com previsão de ondas de Noroeste com 4 a 5 metros.

Vigora, também, um aviso amarelo para a precipitação, para toda a ilha da Madeira, entre as 15 horas de hoje e as 18 horas de amanhã, quinta-feira. Estão previstos aguaceiros, por vezes fortes e ocasionalmente acompanhados de trovoada. No Porto Santo, o aviso amarelo para a precipitação vigora a partir das 18 horas de hoje até às 18 horas de amanhã.

No que toca ao vento, vigora um aviso amarelo entre as 15 horas de hoje e as 18 horas de amanhã para as costas Norte e Sul da Madeira e no Porto Santo, sendo esperadas rajadas até 75 km/h.