Turistas arriscam vida para tirar fotografia

Um casal de turistas foi fotografado na tarde do passado sábado, 3 de Maio, numa escarpa do miradouro da Ponta do Rosto, no Caniçal, numa zona perigosa, para tirar uma foto.

Segundo foi possível aferir, no local estavam outros turistas que repudiaram o acto.

As imagens, que circulam nas redes sociais, têm sido alvo de algumas críticas, que condenam estas atitudes. Há quem sugira que estes actos devem começar a ser multados, pois "pelo menos recuperamos o dinheiro que perdemos à procura de turistas".

Veja o vídeo

Vídeo Sérgio Ferreira