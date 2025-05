Costa sul e serras da Madeira sob aviso amarelo para a chuva

O Instituto Português do mar e da Atmosfera lançou esta madrugada, um aviso amarelo para a chuva que já está em vigor para a costa Sul e regiões montanhosas da ilha da Madeira.

O aviso que prevê "precipitação, por vezes forte e acompanhada de trovoada, entrou em vigor às 6h00 (hora UTC, ou seja, a partir das 7h00 locais), portanto já em vigor e sentido na costa sul, sobretudo, e até às 12h00 (13h00 locais).

Refira-se que este aviso coincide com a previsão do IPMA para a chuva que irá permanecer ao longo do resto desta semana por estas latitudes.