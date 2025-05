Só choveu ‘no amarelo’ no Areeiro

A previsão de aguaceiros, por vezes fortes que desde ontem colocam o Arquipélago da Madeira sob aviso amarelo, até às 18:00, só no Areeiro e no dia de ontem atingiu valores condizentes com o ‘alerta’ meteorológico. O único registo dentro dos critérios para a emissão de aviso amarelo ocorreu no Chão do Areeiro, que ontem à tarde acumulou 31,3 mm/6h.

Além das regiões montanhosas, a precipitação mais significativa fez-se sentir na costa Sul/Sudoeste, de acordo com os registos da precipitação extrema na rede de estações meteorológicas do IPMA no Arquipélago da Madeira.

Funchal com 8,8 mm/1h (7,8 mm/30 minutos), Ponta do Sol/ Lugar de Baixo com 8,1 mm/1h, e Prazeres e Chão do Areeiro com 8,0 mm/1h – Prazeres registou episódio de precipitação mais intensa, com 7,3 mm/10 minutos -, foram as localidades da rede do IPMA onde os valores da precipitação extrema estiveram perto de atingir quantidade de aviso amarelo (10 mm/1h).