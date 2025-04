Aviso amarelo para chuva forte estendido ao Porto Santo e à costa Norte e regiões montanhosas da Madeira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) estendeu ao Porto Santo e à costa Norte e regiões montanhosas da Madeira o aviso amarelo devido à previsão de chuva forte.

Na costa Norte e regiões montanhosas, o aviso vigora entre as 15 horas de amanhã e as 12 horas de quinta-feira, à semelhança da costa Sul, já ontem divulgado pelo IPMA. Já no Porto Santo, o aviso estará em vigor entre as 21 horas de amanhã e as 12 horas de quinta-feira.

São esperados aguaceiros, por vezes fortes, e ocasionalmente acompanhados de trovoadas.