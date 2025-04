Aviso amarelo para o vento junta-se 'à festa'

O IPMA acaba de emitir uma actualização da depressão que está a chegar à Madeira, incluindo agora um aviso amarelo para o vento forte, curiosamente não incluindo as zonas montanhosas.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o aviso para os aguaceiros, por vezes fortes e ocasionalmente acompanhados de trovoada, tem um período mais agravado entre as 14h00 desta quarta-feira e as 11h00 de amanhã, quinta-feira, isto ao longo de todo o Arquipélago da Madeira.

Também a agitação marítima na costa Sul, na parte Oeste da ilha da Madeira, onde as ondas de Oeste terão até 4 metros, enquanto na costa Norte e ilha do Porto Santo, as ondas de Noroeste terão entre 4 e 4,5 metros. Este aviso amarelo entra em vigor já às 8h00 de hoje até às 11h00 de amanhã, com a costa Sul a ser afectada a partir das 14h00.

Por fim, o vento, o último elemento a entrar nesta equação, o IPMA prevê rajadas até 75 km/hora nas costas Norte e Sul da Madeira e no Porto Santo, com o mesmo período de tempo, ou seja das 14h00 de hoje às 11h00 de amanhã.

De referir que estes horários estão ajustados à Madeira, uma vez que o IPMA utiliza o fuso horário UTC (Tempo Universal Coordenado).