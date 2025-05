Governo Regional apresenta hoje propostas para a Economia no debate do Programa

O debate do Programa do XVI Governo Regional prossegue esta quarta-feira, com destaque para a apresentação e discussão das propostas da Secretaria Regional da Economia.

Assim, José Manuel Rodrigues, titular da pasta, leva hoje ao parlamento as principais linhas estratégicas para a economia madeirense, que tal como o DIÁRIO avançou na sua edição impressa, apresenta um modelo económico igual ao anterior. Reforçam-se intenções de diversificação da economia, apoio claro à inovação e internacionalização, além de garantias de reforço dos equipamentos e infra-estruturas marítimo-portuárias. No entanto, é de destacar as seguintes notas de destaque:

Assegurar a aplicação do Programa Reforçar à Madeira, visando fazer face à guerra comercial em curso;

Acompanhamento da evolução regulamentar e da situação associados à crise económica gerada por conflitos internacionais;

Transportes marítimos - exigir o financiamento da linha 'ferry' pelo Governo da República;

Melhorar os equipamentos portuários;

Concluir o investimento na Marina do Funchal;

Manter e reforçar apoios a empresas, reforçar a acção da Inspecção das Actividades Económicas e modernização dos parques empresariais;

OUTROS EVENTOS REGIONAIS:

- 10h30 - Festival de Audiovisual e Cinema Escolar, no Museu de Imprensa da Madeira

-11h30 - CDU promove Iniciativa da campanha eleitoral na Praia Formosa (junto ao "campo de futebol" do local), na Puma

- 14h00 às 17h00 - Sessão de formação intitulada 'Gestão Inteligente de Redes de Drenagem Urbana: Eficiência, Resiliência e Prevenção de Caudais Indevidos', na Sede da OET - Secção Regional da Madeira

- 15h00 - Apresentação do XL Encontro de Bandas Filarmónicas da RAM, com a presença de Eduardo Jesus, Ricardo Nascimento e Rafael Mendes, no Paços do Concelho da Ribeira Brava

- 16h00 - Bloco de Esquerda realiza iniciativa política, na entrada porto do Funchal

- 16h30 - PAN com acção no Concelho de Santa Cruz, junto ao Jardim Municipal

- 17h00 - Tomada de posse do Reitor e comemorações do Dia da Universidade da Madeira, com a presença de Ireneu Cabral Barreto, Miguel Albuquerque, no Auditório da Reitoria

- 19h30 - PS-Madeira promove reunião do Partido, na Sede Regional do Partido - Rua da Alfândega.

CURIOSIDADES:

- Dia Internacional da Luta contra a Endometriose, Dia do Silêncio e Dia do Oftamologista;

- Este é o centésimo vigésimo oitavo dia do ano. Faltam 238 dias para o termo de 2025;

EFEMÉRIDES:

1342 - Clemente VI, protetor da Universidade de Lisboa, é investido Papa.

1800 - O superintendente-geral dos Correios de Portugal José Diogo de Mascarenhas reforma os serviços e cria a função de carteiro.

1821 - A Companhia Britânica das Áfricas é dissolvida. O Governo inglês assume o controlo da Gâmbia, Serra Leoa e Costa do Ouro, da África Ocidental britânica.

1832 -- Independência da Grécia sob proteção do Reino Unido, França e Rússia.

1833 - Nasce o compositor e pianista alemão Johannes Brahms, em Hamburgo.

1834 -- D. Pedro IV de Portugal publica o decreto que extingue a organização corporativa Os Mestres.

1840 - Nasce o compositor russo Piotr Ilyich Tchaikovsky, em Votkinsk.

1891 - Crise económica, política e financeira. O Governo português autoriza o Banco de Portugal a suspender a conversão das notas em ouro.

1910 - O cometa Halley, o primeiro a ser reconhecido como periódico (75-76 anos), passa pela terra.

1915 - Grande Guerra de 1914-1918. Os alemães afundam o transatlântico britânico Lusitânia. Morrem cerca de 1100 pessoas.

1919 - Em Portugal, a lei passa a contemplar a obrigatoriedade de oito horas diárias de trabalho.

1932 - Alemães e italianos anunciam o estabelecimento da aliança política e militar, designada Eixo Roma-Berlim.

1940 - Assinatura da Concordata e do Acordo Missionário entre Portugal e o Vaticano.

1945 -- II Guerra Mundial. O exército alemão rende-se incondicionalmente.

1953 - Estreia-se o musical "Can Can", de Cole Porter, no Teatro Schubert de Nova Iorque, Estados Unidos.

1974 - O chanceler alemão federal Willy Brandt é substituído pelo ministro das Finanças Helmut Schmidt.

1979 - Na Rodésia-Zimbabué reúne-se, pela primeira vez, o Parlamento de maioria negra.

1985 -- Morre, aos 48 anos, o antigo primeiro-ministro português, ex-dirigente do PSD e professor universitário Carlos da Mota Pinto.

1990 -- Morre, com 70 anos, a cantora brasileira Elizeth Cardoso.

1991 - A Guiné-Bissau consagra o multipartidarismo.

1993 -- É criado o Programa Especial de Realojamento para as áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, pelo Decreto-Lei n.º 163/93.

1995 - O gaulista Jacques Chirac é eleito Presidente da República Francesa.

1999 - Depois de 11 meses de confrontos, a junta militar controla o poder na Guiné-Bissau. O ex-Presidente Bernardo Vieira refugia-se na Embaixada portuguesa.

2000 -- Morre, aos 90 anos, o autor, produtor e ator norte-americano Douglas Fairbanks Jr.

2001 - Ronald Biggs, cérebro do assalto ao comboio-correio Glasgow-Londres, em 1963, regressa ao Reino Unido, onde é detido pela polícia.

2002 -- Morre, aos 68 anos, o ex-diretor da revista Seara Nova Vasco Ferreira Martins.

2004 -- Chega às bancas a primeira edição da revista semanal Sábado, com uma fotografia de José Mourinho em destaque na capa.

2006 - José Ribeiro e Castro é eleito presidente do CDS-PP, pela terceira vez num ano, no XXI Congresso do partido na Batalha, em Leiria. António Pires de Lima vence as eleições para o Conselho Nacional.

2007 - A Comissão Europeia anuncia a abertura de inquéritos formais junto de nove Estados membros, entre os quais Portugal, devido a alegada tributação discriminatória de dividendos e juros pagos a fundos de pensões estrangeiros.

- Morre, aos 102 anos, a escritora britânica Lesley Blanch.

- Morre, com 70 anos, Carey Bell, músico norte-americano tocador de harmónica, que se tornou uma referência dos blues.

2008 - A Comissão Europeia decide que a Eslováquia cumpre os critérios necessários para aderir à zona euro, propondo a adesão do país à moeda única em 01 de janeiro de 2009.

- Morre, aos 81 anos, o escritor italiano Luigi Malerba, um dos mais importantes e mais traduzidos de Itália.

2009 - Dirigido por Martim Avillez Figueiredo chega às bancas o jornal diário "i", detido pelo grupo Sojormedia.

2010 -- A Assembleia da República aprova as propostas do Governo para a introdução de uma taxa de 45 por cento do IRS para rendimentos superiores a 150 mil euros anuais e a tributação das mais valias mobiliárias a 20 por cento.

2011 -- Morre, aos 54 anos, o golfista espanhol Severiano Ballesteros.

2013 -- Morre, com 92 anos, Ray Harryhausen, considerado uma lenda de Hollywood como pioneiro de efeitos visuais.

2014 - O arquiteto norte-americano Frank Gehry é galardoado com o Prémio Príncipe das Astúrias das Artes 2014, em reconhecimento da "relevância e repercussões das suas criações" em vários países, com os quais "definiu e impulsionou a arquitetura".

2016 - O candidato do Partido Trabalhista, Sadiq Khan, é confirmado vencedor da eleição para presidente da Câmara Municipal de Londres ("mayor"), interrompendo o domínio de oito anos do partido Conservador inglês.

- O primeiro-ministro, António Costa, inaugura o Túnel do Marão.

2018 - Vladimir Putin é investido como Presidente da Rússia para um quarto mandato.

- Morre, aos 84 anos, António Saraiva, antigo futebolista e campeão europeu pelo Benfica em 1960/1961.

2019 -- Morre, aos 84 anos, o neurocientista Fernando Lopes da Silva. A origem de fenómenos epiléticos foi um dos seus grandes temas de investigação.

2020 - Covid-19: O Governo anuncia a proibição de festivais de música e eventos análogos até 30 de setembro

- O parlamento israelita aprova a formação de um Governo de união entre o primeiro-ministro em funções, Benjamin Netanyahu, e o seu ex-rival Benny Gantz para acabar com a mais longa crise política da história moderna de Israel.

2022 - O FC Porto sagra-se campeão português de futebol pela 30.ª vez, ao vencer em casa do Benfica por 1-0, em jogo da 33.ª e penúltima jornada da I Liga.

- Morre, com 75 anos, Elisa Damião, antiga dirigente da União Geral dos Trabalhadores, deputada e eurodeputada do PS.

- Morre, aos 92 anos, o ator inglês Robin Parkinson, que interpretou o Monsieur Ernest Leclerc na série "Allo Allo".

2023 - O Benfica conquista o título de campeão feminino de futebol pela terceira vez seguida.

- O GDESSA Barreiro sagra-se campeão feminino de basquetebol pela terceira vez na sua história.

- O FC Porto sagra-se campeão europeu de hóquei em patins pela terceira vez na sua história, ao vencer por 5-1 o Valongo na final da Liga dos Campeões, em Viana do Castelo.

- O técnico Leonardo Jardim torna-se o primeiro treinador português a sagrar-se campeão na Liga de futebol dos Emirados Árabes Unidos, com o Shabab Al-Ahli a vencer fora o Bani Yas, por 2-1.

- Morre, aos 85 anos, Alberto Dionísio Ribeiro Gomes da Silva, empresário, proprietário da Couto S.A. (famosa Pasta Medicinal Couto) e fundador da Fundação Couto. Sobrinho de Alberto Ferreira do Couto, o criador da Pasta Medicinal Couto.

- Morre, aos 86 anos, Grace Ann Melzia Bumbry, "Vénus Negra", meio-soprano norte-americana, a primeira mulher negra a apresentar-se no Festival de Bayreuth, como a Vénus no "Tannhäuser", de Wagner, em 1961.

2024 - O militante de extrema-direita Mário Machado é condenado a dois anos e 10 meses de prisão efetiva por incitamento ao ódio e à violência contra mulheres de esquerda em publicações nas redes sociais.

Morre, aos 79 anos, Helen Hill, académica e ativista australiana, escreveu 'A História de Timor', publicada no final de 1975. Foi condecorada em 2014 pelo antigo Presidente Taur Matan Ruak com a medalha da Ordem de Timor-Leste.

PENSAMENTO DO DIA: