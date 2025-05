Parlamento debate Programa do XVI Governo Regional

A Assembleia Legislativa da Madeira começa a debater, esta manhã, o Programa do XVI Governo Regional.

A sessão plenária de abertura terá início às 9 horas, iniciando-se com uma intervenção de 30 minutos por parte do presidente do executivo madeirense, Miguel Albuquerque, seguida de um período de perguntas.

O debate do Programa do Governo Regional deverá prolongar-se por três dias, culminando na quinta-feira com a votação do documento do executivo que tomou posse a 15 de Abril, na sequência das eleições antecipadas de 23 de Março.

Esta terça-feira, dia 6 de Maio, o Município da Ribeira Brava comemora também o 111.º aniversário da sua fundação. Pelas 10 horas, haverá o hastear das bandeiras. A sessão solene comemorativa realiza-se pelas 17 horas, na Praceta Junto à Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares e será presidida pelo vice-presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Prada. O presidente do Governo Regional da Madeira estará também presente.

Saiba que outras iniciativas estão agendadas para hoje na Madeira:

12h00 Apresentação do projeto de requalificação do Bairro da Ponte, freguesia de Santo António. A conferência de imprensa decorrerá no próprio local. "

17h00 A Região Madeira da Ordem dos Engenheiros, através do Colégio de Engenharia Civil, em parceria com a Rothoblaas, organiza, a primeira de duas Tardes de Engenharia, com o tema “Soluções Integrais de Projeto para Obra com Madeira”, que terá lugar na sede regional da ordem na Rua Conde Carvalhal, no Funchal.

CAMPANHA LEGISLATIVAS NACIONAIS

10h00 A candidatura da AD – Coligação PSD/CDS promove uma iniciativa política, na Estrada Regional por detrás do Aeroporto Internacional da Madeira.

11h00 A candidatura do PS-Madeira promove uma conferência de imprensa esta terça-feira, na baía de Câmara de Lobos, junto ao varadouro.

11h00 A CDU desenvolverá uma iniciativa da campanha eleitoral sobre “os interesses do Estado na Região”, na Rua da Carreira, no cruzamento com a Rua dos Aranhas, no Funchal.

11h00 A Iniciativa Liberal vai reunir com a administração do Grupo Luz Saúde Madeira. O encontro terá lugar no Hospital da Luz Funchal e contará com a participação de João Côrte Fernandes, cabeça-de-lista dos liberais, pelo círculo eleitoral da Madeira, às eleições de 18 de Maio.

CULTURA

20h30 O ciclo de ‘Concertos de Alunos’ do prossegue, esta terça-feira, com o concerto ‘Time Travel’ (violino), no salão nobre do Conservatório – Escola das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode.

DESPORTO

20h45 Jogo Francisco Franco - SC Coimbrões dos ‘play-offs’ da I Divisão Nacional de Basquetebol Feminino, no Pavilhão da Escola Sedundária Francisco Franco, no Funchal.

EFEMÉRIDES

Principais acontecimentos registados no dia 06 de Maio, Dia Nacional do Azulejo, Dia Internacional Sem Dieta, Dia Mundial do Acordeão, Dia Mundial da Endogénese, Dia Mundial da Asma e Dia Internacional da Osteogénese:

1856 - Nasce o médico neurologista austríaco Sigmund Freud, fundador da psicanálise.

1885 - Louis Pasteur executa a primeira experiência com o soro antirrábico.

1889 - É inaugurada, em Paris, a Torre Eiffel.

1895 - Nasce Rodolfo Alfonso Raffaello Pierre Filibert Guglielmi di Valentina d'Antonguolla, mais conhecido por Rudolfo Valentino, ator italiano radicado nos Estados Unidos da América.

1908 - Sobe ao trono Manuel II, último rei de Portugal.

1909 - O concelho de Bouças passa a designar-se Matosinhos.

1915 - Nasce o ator e cineasta norte-americano George Orson Welles, realizador de "Citizen Kane" e "A Sede do Mal".

1919 - A Conferência de Paz para a Grande Guerra de 1914-1918 distribui as antigas colónias alemãs por vários países.

1937 - O dirigível alemão Hindenburg explode e incendeia-se ao aterrar em Lakehurst, Nova Jersey, Estados Unidos. Das 97 pessoas a bordo morrem 35 e um membro da tripulação de terra.

1953 - A Companhia de Transportes Aéreos Portugueses garante a exploração das linhas aéreas internacionais.

- O médico John Gibbon executa a primeira cirurgia ao coração de peito aberto.

1974 - Francisco Sá Carneiro, Francisco Pinto Balsemão, Joaquim Magalhães Mota e outros elementos vindos da chamada ala liberal da antiga Assembleia Nacional fundam o Partido Popular Democrático (PPD), atual PSD.

- O chanceler alemão-federal Willy Brandt renuncia ao cargo.

1976 - O Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU) condena a República da África do Sul pela invasão de Angola.

1977 - É firmado um acordo entre o Portugal e o Fundo Monetário Internacional. O primeiro-ministro, Mário Soares, requereu assistência financeira para resolver a crise de liquidez em que se encontrava.

- O futebolista Eusébio faz o seu último jogo em Portugal, ao serviço do União de Tomar (II Divisão).

1986 - Morre, aos 64 anos, a atriz Laura Alves.

- O Pravda, diário do Partido Comunista da URSS, noticia, pela primeira vez, o incêndio de um reator da central nuclear de Chernobyl, a 26 de abril.

1988 - A dirigente comunista Zita Seabra é demitida da comissão política e do Comité Central do PCP.

1990 --O cartoonista Luís Afonso publica a primeira tira "Barba e Cabelo", no jornal A Bola.

1992 - Morre, aos 90 anos, a atriz alemã Maria Madalena Dietrich, Marlene Dietrich.

1994 - É inaugurado o túnel do Canal da Mancha, entre o Reino Unido e o Continente europeu.

1996 - A Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) e a União Europeia Ocidental (UEO) assinam, em Bruxelas, um acordo de segurança e cooperação.

1999 - A Rússia e as sete potências ocidentais chegam a acordo sobre um plano de paz à Jugoslávia.

2003 - O primeiro-ministro José Manuel Durão Barroso admite, pela primeira vez, o envio de forças para o Iraque sem o mandato de uma força internacional das Nações Unidas (ONU).

2004 - O novo Código da Estrada é aprovado em Conselho de Ministros.

2006 - Agravamento da crise militar em Timor-Leste, com a adesão de militares no ativo aos contestatários que exigem a demissão do governo.

- Morre, com 99 anos, Lilliand Asplund, última sobrevivente do naufrágio do navio de passageiros britânico "Titanic".

2007 - O líder do PSD Madeira, Alberto João Jardim, conquista a nona vitória consecutiva em eleições legislativas regionais.

- Nicolas Sarkozy é eleito Presidente da França, com 53,06 votos, contra 46,94 de Ségolène Royal, na segunda volta das eleições. A noite e a madrugada eleitoral são marcadas por incidentes em vários pontos do país com manifestantes anti-Sarkozy, de que resultaram 730 veículos incendiados e 592 pessoas detidas.

- A atleta Vanessa Fernandes, tricampeã europeia, vence a etapa de Lisboa da Taça do Mundo de triatlo, a primeira destas provas que é disputada em Lisboa, e ascende à liderança do ranking mundial.

- Morre, aos 68 anos, Enéas Carneiro, médico e político brasileiro, fundador do Partido da Reedificação da Ordem Nacional, três vezes candidato à Presidência da República.

2008 - Morre, aos 70 anos, a soprano francesa Eliane Manchet, que se celebrizou pelo seu desempenho na ópera "Pélleas e Mélisande", de Debussy.

2009 - O Senado da República Checa aprova o Tratado de Lisboa, abrindo caminho à ratificação definitiva pelo Presidente Vaclav Klaus.

2010 - Eleições britânicas dão a vitória aos conservadores de David Cameron. Resultados apontam para um governo de coligação. Os liberais democratas de Nick Clegg entram no número 10 de Downing Street, pela primeira vez.

2012 - O socialista François Hollande vence a segunda volta das eleições Presidenciais em França.

- O Partido Sérvio do Progresso (SNS, nacionalista, na oposição), vence as eleições legislativas sem atingir a maioria absoluta.

- Eleições legislativas antecipadas na Grécia. Os resultados não permitem formar Governo.

2013 - Morre, aos 94 anos, Giulio Andreotti, sete vezes primeiro-ministro de Itália e figura emblemática da Democracia Cristã.

2014 - Os ministros das Finanças de dez países da UE, entre os quais Portugal, acordam a aplicação progressiva de uma taxa sobre as transações financeiras sobre ações e produtos derivados a partir de janeiro de 2016.

2016 - A comissão especial do Senado brasileiro vota a favor do pedido de destituição da Presidente Dilma Rousseff.

- Morre, aos 89 anos, Margot Honecker, viúva do antigo líder da República Democrática Alemã Erich Honecker (1912-1994).

- Morre, com 92 anos, Ramón Carlin, velejador mexicano, primeiro vencedor da regata whitbread em 1974, prova agora denominada Volvo Ocean Race.

2017 - O Museu de Leiria vence o prémio The Silletto Prize, um dos galardões mais importantes da cerimónia anual dos prémios do European Museum Fórum, em Zabreb, na Croácia.

- Morre, aos 80 anos, António Pires de Lima, antigo bastonário da Ordem dos Advogados.

- Morre, com 85 anos, o britânico Hugh Thomas, historiador, hispanista, autor da "História da Guerra Civil de Espanha".

- Morre, aos 79 anos, Keith Harvey, fundador do Gabrieli Quartet, solista da Filarmónica de Londres e da English Chamber Orchestra e vencedor do Prémio Guilhermina Suggia da Royal Academy of Music, em 1958.

2018 - O tenista João Sousa torna-se no primeiro português a vencer o Estoril Open, naquele que é o seu terceiro título do circuito ATP.

- Morre, aos 75 anos, o tenente-coronel Álvaro Fernandes, militar de Abril que fez a ligação entre o posto de comando e as tropas em Lisboa.

2019 - Morre, com 71 anos, José Carlos Camolas, futebolista, bicampeão pelo Benfica em 1966/1967 e 1967/1968.

- Morre, aos 95 anos, John Lukacs, norte-americano nascido na Hungria, historiador e escritor.

2020 - O Hospital do Espírito Santo de Évora realiza uma coronariografia não invasiva, a primeira a ser feita na unidade e em hospitais do Serviço Nacional de Saúde do sul do país.

2022 - Morre, com 75 anos, Titina Rodrigues, cantora cabo-verdiana. Em 2006, foi condecorada pelo Governo de Cabo Verde pela sua contribuição para a cultura do país.

- Morre, aos 86 anos, Odete Antunes, atriz, artista de revista. Foi casada com o ator e encenador Eugénio Salvador.

2023 - Carlos III é coroado como rei do Reino Unido numa cerimónia na Abadia de Westminster, em Londres.

- O Benfica sagra-se campeão nacional de voleibol pela quarta vez consecutiva, em Lisboa.

- Morre, aos 86 anos, Philippe Joyaux, escritor e editor francês, conhecido no mundo artístico como Philippe Sollers. A sua primeira obra "Une curieuse solitude" foi publicada quando tinha 22 anos e, três anos depois, em 1961, ganhou o prémio Médicis com a obra "Le parc".

- Morre, aos 99 anos, Menahem Pressler, pianista norte-americano de origem alemã, fundador do Trio Beaux Arts em 1955. Em 2005, o Governo alemão condecorou-o com a Grande Cruz de Mérito e o Governo francês nomeou-o comendador da Ordem das Artes e das Letras.

2024 - A ministra da Administração Interna, Margarida Blasco, exonera o diretor nacional da PSP, José Barros Correia, no cargo desde setembro de 2023, e indigita o superintendente Luís Miguel Ribeiro Carrilho para o substituir.

- Morre, aos 89 anos, Bernard Pivot, jornalista francês, conhecido pelos programas de televisão "Apostrophes" e "Bouillon de Culture". Membro da Académie Goncourt desde 2004 e presidente de 2014 a 2019.

PENSAMENTO DO DIA

Todos sentimos e partilhamos o desgosto de um amigo. Mas é necessário um espírito e uma natureza sãos para nos alegrarmos com o seu êxito Óscar Wilde (1854- 1900), escritor britânico de origem irlandesa

Este é o centésimo vigésimo sétimo dia do ano. Faltam 239 dias para o termo de 2025.