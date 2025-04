Secretário da Economia garante empenho do Governo na defesa dos produtos regionais

O secretário Regional da Economia manifestou hoje, o compromisso do Governo Regional em continuar a apoiar as iniciativas promovidas pela Confraria Enogastronómica da Madeira, durante a cerimónia solene do XXV Grande Capítulo, que se realizou no MUDAS - Museu de Arte Contemporânea da Madeira, na Calheta.

José Manuel Rodrigues felicitou a Confraria Enogastronómica da Madeira pelos 25 anos de existência e pelo “trabalho notável que vem desenvolvendo a favor da verdadeira gastronomia da Madeira e do Porto Santo, e da sua afirmação além-fronteiras”.

“Uma parte significativa da memória da vida de 600 anos do nosso povo foi resgatada, conservada e promovida pela Confraria Enogastronómica, e essa é uma riqueza extraordinária que devemos continuar a fazer crescer, porque estamos, também, perante uma mais-valia económica”, vincou.

O governante reforçou ainda importância de “preservar a biodiversidade do nosso meio ambiente", porque "quando se perde uma semente, quando uma planta ou um fruto se extinguem é uma parte da nossa história e da nossa riqueza que se perde”.

A concluir lembrou que “gastronomia é cultura, é memória, é identidade, é cruzamento entre povos e civilizações”.

Na Madeira estiveram reunidas, nos últimos três dias, 19 confrarias estrangeiras e 17 portuguesas. As bodas de prata da Confraria Enogastronónomia da Madeira serviram de mote para homenagear cinco fundadores da confraria madeirense, ainda no activo, e para entronizar 12 novos confrades.