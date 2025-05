RIR apresenta propostas para reforçar responsabilidades sociais

“A Região Autónoma da Madeira enfrenta desafios únicos devido à sua condição insular, o que exige maior atenção do Estado para garantir o bem-estar da população e combater desigualdades sociais”, afirmou, esta tarde, a candidatura do partido REAGIR INCLUIR RECICLAR – Madeira, que veio defender uma política social mais justa e eficaz, com especial foco no apoio às pessoas mais vulneráveis e na promoção da equidade entre os cidadãos madeirenses e do continente.

Numa nota enviada à imprensa, o partido dá nota de algumas propostas para reforçar as Responsabilidades Sociais, nomeadamente o Apoio Financeiro e Combate às Desigualdades Assegurar transferências financeiras adequadas para programas sociais e implementar políticas de inclusão, com acesso equitativo a serviços essenciais e redução das desigualdades.

Defendem ainda, sobre o Envelhecimento Ativo, criar centros de dia, programas de saúde específicos e uma Linha de Emergência Regional para a Pessoa Idosa, garantindo apoio imediato e eficaz.

Na área da Segurança Social Digna e Inclusiva é intenção do RIR rever pensões e subsídios, aumentar os mínimos sociais e limitar o acúmulo de apoios ao valor do salário mínimo, promovendo maior justiça social.

Por outro lado, há ainda a destacar a Proteção aos Mais Vulneráveis Criar estruturas residenciais públicas para idosos (ERPI), supervisionar sua gestão, reforçar políticas de proteção a crianças e prevenir abusos e violência, garantindo segurança aos mais frágeis.

“Acreditamos que estas medidas são essenciais para construir um futuro mais justo e inclusivo. A solidariedade e a coesão social devem ser prioridades do Estado, com respeito à igualdade e ao progresso da nossa região”, garante, sublinhando que estão comprometidos com estas mudanças e convidamos todos os madeirenses a juntarem-se a esta causa. Juntos, construiremos uma Madeira mais justa, humana e solidária.