Programa de Governo promete estabilidade

O chefe do Executivo Madeirense, Miguel Albuquerque, entrega esta quarta-feira, 30 de Abril, o Programa do XVI Governo da Região Autónoma da Madeira na Assembleia Legislativa. O documento, conforme descreveu, vai de encontro com o que os madeirenses expressaram nas urnas: "Os madeirenses querem estabilidade, querem tranquilidade, querem um governo que governe para o quadro legislativo de quatro anos, que neste caso em concreto será de quatro anos e meio".

Albuquerque entrega o Programa do Governo esta quarta-feira A presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rubina Leal, recebe, amanhã, o Presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, para a entrega do Programa de Governo da Região Autónoma da Madeira, para o quadriénio 2025-2029.

O governante, que falava hoje aos jornalistas no Hotel Barceló Funchal, onde participou na apresentação do Programa PhD Empresas da ARDITI, destacou que a população madeirense e porto-santense mostrou nas últimas Eleições Legislativas Regionais que "não embarcava em conversas populistas, em aventurismos e muito menos em situações que não correspondem àquilo são as necessidades prementes de desenvolvimento da Região".