Inter vence FC Barcelona no prolongamento e está na final da 'Champions'

O Inter Milão apurou-se hoje para a final da Liga dos Campeões de futebol pela sétima vez, após vencer o FC Barcelona por 4-3, no prolongamento, depois do 3-3 no final do tempo regulamentar, na segunda mão das meias-finais.

Após um empate 3-3 na primeira mão disputada em Espanha, o resultado repetiu-se em Itália, com os 'nerazzurri' a marcarem pelo argentino Lautaro Martínez, aos 21 minutos, pelo turco Hakan Çalhanoglu (45+1), de penálti, e por Acerbi (90+3), enquanto os tentos dos catalães foram apontados por Eric García (54), Dani Olmo (60) e pelo brasileiro Raphinha (87).

No prolongamento, Frattesi, que tinha entrado na partida, fez aos 99 minutos o golo que valeu o apuramento da formação italiana para a final da edição 2024/25 da Liga dos Campeões, que vai decorrer no dia 31 de maio, na Allianz Arena, em Munique.

O Inter Milão, que venceu a prova por três vezes, a última das quais em 2009/10 com o treinador português José Mourinho, e perdeu outras tantas finais, vai enfrentar no jogo decisivo o vencedor do duelo entre os franceses do Paris Saint-Germain e os ingleses do Arsenal, com a formação parisiense a receber na quarta-feira os londrinos, com uma vantagem de 1-0.