Nápoles aproveita deslize do Inter e isola-se na liderança em Itália

O Nápoles aproveitou hoje a inesperada derrota caseira do Inter frente à Roma (1-0) para se isolar no comando da liga italiana de futebol, após triunfar sobre o Torino, por 2-0, com 'bis' de Scott McTominay.

Com golos aos sete e 42 minutos, o médio escocês foi fundamental no êxito dos napolitanos, que agora ficaram sozinhos na frente, com 74 pontos, mais três do que o Inter, que sofre o segundo desaire consecutivo, após derrota em Bolonha.

O Nápoles ganhou assim vantagem na corrida ao título, que poderá ser o seu quarto, após 1987, 1990 e 2023: em caso de sucesso, o treinador Antonio Conte será o primeiro italiano a ser campeão por três equipas diferentes da Série A, depois de o ter conseguido pela Juventus e Inter.

Horas antes, o campeão Inter, semifinalista da Liga dos Campeões, com o FC Barcelona, foi surpreendido em casa pela Roma, que fez valer o golo solitário do argentino Matías Soulé, aos 22 minutos, agravando a crise da equipa, a atravessar o pior ciclo de resultados da época, com três desaires nos derradeiros quatro desafios.

A Juventus subiu provisoriamente ao quarto lugar após vencer o lanterna-vermelha Monza por 2-0, ficando agora a torcer para que o Bolonha não vença na segunda-feira em casa da Udinese, precisamente antes de receber a 'vecchia signora'.

Dany Mota e Pedro Pereira foram titulares no Monza, que é lanterna-vermelha com 15 pontos e que viu sentenciada a descida, já que está a 12 pontos da salvação, uma vez que perde no confronto direto com o Lecce.