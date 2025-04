Al Hilal, de Jorge Jesus, perde com Al Ahli e falha final da 'Champions' asiática

O Al Hilal, comandado pelo português Jorge Jesus, falhou hoje a qualificação para a final da Liga dos Campeões asiáticos de futebol, ao perder nas meias-finais com os também sauditas do Al Ahli (3-1), em Jeddah.

No Estádio King Abdullah Sports City, onde decorre a fase decisiva da prova, o brasileiro Roberto Firmino (nove minutos), o inglês Ivan Toney (27) e o suplente Firas Al Buraikan (90+7) marcaram para o Al Ahli, por entre um penálti desperdiçado pelo costa-marfinense Franck Kessié (86), enquanto Salem Al Dawsari reduziu pelo Al Hilal (42), recordista de conquistas continentais (quatro), que viu o senegalês Kalidou Koulibaly ser expulso (59).

Na final da edição 2024/25 da Liga dos Campeões asiáticos, marcada para domingo, o Al Ahli tentará suceder no historial ao Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, enfrentando os sauditas do Al Nassr, dos internacionais portugueses Cristiano Ronaldo e Otávio, ou os japoneses do Kawasaki Frontale, que se defrontarão na outra meia-final, na quarta-feira.