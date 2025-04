Ruben Amorim tenta continuar a 'sonhar' com a 'Champions' em Bilbau

O Manchester United visita o Athletic Bilbau, na quinta-feira, na primeira mão das meias-finais da Liga Europa de futebol, no arranque do 'tudo ou nada' para Ruben Amorim, que cada vez mais tem nesta prova a sua 'salvação'.

No 14.º lugar do campeonato inglês, naquela que já é a pior temporada dos 'red devils' de sempre desde a criação da Premier League, Amorim começa no País Basco a lutar pela continuidade no cargo, já que a Liga Europa, além do troféu, tem o 'bónus' mais procurado, que é o acesso à Liga dos Campeões da próxima época.

Na outra meia-final, o Tottenham, numa situação semelhante à do United, em que o australiano Angelos Postecoglou tenta salvar uma temporada desastrosa nos 'spurs', recebe o Bodo/Glimt, que já fez história ao tornar-se na primeira equipa norueguesa a chegar a esta fase numa prova europeia.

Com a final da competição a ser jogada no emblemático San Mames, em Bilbau, o Athletic parece ter uma oportunidade única para chegar ao seu primeiro título europeu, algo que ficou perto em 2011/12, precisamente à custa do Manchester United, que eliminou nos oitavos de final, e também do Sporting, nas afastou nas 'meias'.

Na final dessa edição, em Bucareste, acabou derrotado pelo Atlético de Madrid (3-0).

Depois do 'milagre' frente ao Lyon do compatriota Paulo Fonseca, Ruben Amorim, juntamente com o capitão Bruno Fernandes (Diogo Dalot está lesionado), está agora obrigado a alcançar um bom resultado no País Basco para depois decidir a eliminatória em Old Trafford.

Em teoria, a missão do técnico português parece ser bem complicada, já que o Bilbau está imbatível em casa para a Liga Europa e na Liga espanhola segue no quarto posto, registando uma temporada bem positiva.

Neste momento, entre criticas de uns e apoios de outros, tudo aponta que Amorim terá de imitar José Mourinho em 2017, quando levou o Manchester United à conquista da Liga Europa, para manter o seu posto como técnico do histórico inglês e também para ganhar uma 'almofada' maior para 2025/26, caso mesmo assim continue no cargo.

O prémio da 'Champions' também alimenta o Tottenham, que recebe em Londres um 'atrevido' Bodo/Glimt, que já deixou a sua marca na Liga Europa, com FC Porto e Sporting de Braga a serem, por exemplo, vitimas dos noruegueses na fase de liga.

Depois disso, o Bodo deixou pelo caminho o Olympiacos, vencedor da Liga Conferência da última temporada, e a Lazio, que luta pelos lugares cimeiros em Itália.

O emblema norueguês tenta continuar a fazer história, enquanto o Tottenham procura o seu quarto título europeu, depois da conquista da entretanto extinta Taça das Taças, em 1962/63, e da Taça UEFA, em 1971/72 e 1983/84.

Os dois jogos das meias-finais têm inicio agendado para as 20:00 (horas em Lisboa).