São Roque vence 1.º de Maio e está na final do 'Nacional' da I Divisão em ténis de mesa

A sala de ténis de mesa Marcelo Gouveia serviu hoje de palco para a realização da segunda mão da meia-final do play-off do Campeonato Nacional da I Divisão em ténis de mesa masculino, entre o Clube Desportivo São Roque e o Clube Desportivo 1.º de Maio.

A jogar em 'casa' a formação do CD São Roque, que apresentou os atletas Énio Mendes, Tiago Li, André Silva e Diogo Silva, sob a orientação de António Jorge Fernandes, levou a melhor sobre o conjunto do Palheiro Ferreiro, que alinhou com os atletas Gonçalo Gomes, Marco Rodrigues e Gaston Alto, dirigidos por Artur Silva, tendo vencido por 3-1.

Com o resultado de hoje, ao que se junta a vitória na passada quinta-feira (1 de Maio), a formação sanroquina garantiu a presença na Final do Play-Off ,onde terá pela frente o actual campeão nacional o Sporting, que também hoje eliminou nas meias-finais o CTM Mirandela.

O encontro da primeira mão da final está agendado para o próximo dia 17 de Maio (sábado), com a formação do São Roque a jogar em casa.

Já os segundos e, possível terceiro encontro, estão agendados para Alvalade nos dias 31 de Maio e 1 de Junho.