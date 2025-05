Avião da TAP com destino a Viena regressa a Lisboa devido maus odores

Um avião da TAP, que partiu de Lisboa com destino a Viena, regressou ao Aeroporto Humberto Delgado, "em absoluta segurança", devido a maus odores a bordo, confirmou a companhia aérea.

"A TAP confirma que o voo de hoje de Lisboa para Viena regressou a Lisboa, em absoluta segurança", indicou fonte oficial da companhia aérea à Lusa.

Os passageiros seguem viagem noutro avião.

O voo TP1272 descolou pelas 14:13, tendo regressado a Lisboa pouco mais de uma hora depois, segundo o FlightRadar24, 'site' que permite acompanhar os voos.

Em 17 de abril, a TAP já tinha garantido estar atenta aos episódios de odores que têm levado a aterragens de emergência, realçando que se trata de uma percentagem residual de voos e uma questão transversal ao setor.

Um dia antes, um avião Airbus A320 da TAP tinha aterrado de urgência no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, devido a um caso de inalação de odores ('fumes', em inglês).

No dia 11 de março, a alegada presença de cheiros a bordo e a indisposição de alguns elementos da tripulação levaram o Airbus A321neo da TAP, com 192 passageiros, a divergir para o Porto, depois de descolar de Lisboa com destino a Londres, segundo o boletim trimestral do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF), a que a Lusa teve acesso.

Segundo o GPIAAF, havia informação prévia da tripulação de voo sobre problemas anteriores com cheiros na aeronave, referente ao mesmo dia, nos dois voos anteriores.

No primeiro voo entre Lisboa e o Funchal foi reportada "a presença de cheiros estranhos na zona traseira da aeronave".

No Funchal, os serviços de manutenção realizaram uma inspeção aos dois motores e à APU (Unidade Auxiliar de Potência) "sem qualquer anomalia reportada", enquanto no segundo voo, do Funchal para Lisboa, "foram reportados cheiros estranhos à descolagem, contudo terão desaparecido logo de seguida".

Em 2024, houve 1.249 reportes deste tipo de ocorrências na base de dados europeia, revelou o mesmo gabinete.