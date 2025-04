Cancelado voo da TAP com destino à Madeira

De acordo com o site da ANA - Aeroportos de Portugal, nesta terça-feira, 29 de Abril, foi cancelado o voo TP 1709, da TAP, proveniente do Porto, com chegada prevista para as 8h30 ao Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo.

Em virtude desta situação, foi igualmente cancelada a respectiva partida, às 9h15.

Este é ainda um dos reflexos do apagão ocorrido, ontem, em Portugal continental e em vários países da Europa, que afectou as ligações aéreas de e para a Madeira.