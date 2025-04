'Lobo Marinho' antecipa viagens desta quarta-feira devido a previsão de mau tempo

A empresa Porto Santo Line informa que, devido às más condições meteorológicas que põem em causa a segurança dos passageiros e do navio, as viagens de amanhã, 30 de Abril, serão antecipadas. A viagem Funchal-Porto Santo às 18h e Porto Santo - Funchal às 21h30. As passagens foram automaticamente remarcadas para este novo horário.

Para mais informações, os passageiros poderão contactar (+351) 291 210 300, WhatsApp (+351) 962 025 500 ou [email protected],, de 2ªf a domingo, das 9h às 19h (encerrado em dias feriados).