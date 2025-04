TAP pede aos passageiros para não se dirigirem ao aeroporto

A TAP está a pedir aos passageiros para não se dirigirem ao aeroporto, uma vez que o funcionamento se encontra temporariamente condicionado devido ao apagão.

"Devido ao corte de energia elétrica em vários países europeus, o funcionamento dos aeroportos encontra-se temporariamente muito condicionado. A TAP solicita que não se dirija para o aeroporto até novas informações", lê-se no 'site' da companhia aérea.

A REN -- Redes Energéticas Nacionais confirmou hoje um corte generalizado no abastecimento elétrico em toda a Península Ibérica e parte do território francês e avançou que estão a ser ativados os planos de restabelecimento por etapas do fornecimento de energia.

O apagão registou-se às 11:30 de Lisboa.