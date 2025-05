Sentimento de dever cumprido. Este o estado de espírito dos jogadores do Nacional, concretizado que está, em termos matemáticos, a manutenção na I Liga, o grande e único objectivo dos alvinegros na temporada que marcou o regresso da equipa à elite do futebol português. João Aurélio, histórico capitão do Nacional, não tem dúvidas do mérito do grupo pelo alcançar da permanência a duas jornadas do fim do campeonato.

“Foi mérito nosso, uma vez que trabalhámos muito diariamente para conseguir esse objectivo. Estamos na etapa final e queremos dar uma boa resposta nos próximos dois jogos, com o objectivo concluído e com sucesso. A permanência na I Liga era o objectivo do clube. Por isso estamos de parabéns”, salientou o experiente defesa-direito que deseja uma vitória no próximo sábado – 15h30, no Estádio da Madeira – diante do Rio Ave, último jogo em casa do Nacional na presente temporada.

“Tivemos dois dias de folga merecidos e agora vamos preparar-nos da melhor maneira durante a semana para dar uma resposta à Nacional em casa. É um Rio Ave forte com boas individualidades, um bom treinador e certamente que vem aqui para ganhar. Contudo, nós temos de estar na máxima força porque a época ainda não acabou e não estamos de férias. Vamos dar uma boa resposta certamente.”