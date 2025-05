Bombeiros extinguem fogo em casa devoluta no Jardim da Serra

Os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos estiveram, esta manhã, a combater um fogo que deflagrou numa casa devoluta no Caminho da Boca dos Namorados, no Jardim da Serra, no concelho de Câmara de Lobos.

A corporação, que foi alertada pelas 10h30, mobilizou para esta ocorrência três veículos -um pesado, um ligeiro e uma ambulância - e sete operacionais, que extinguiram as chamas.

A Polícia de Segurança Pública esteve no local.

Não há registo de feridos.